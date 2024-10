Líbano diz que 51 pessoas morreram após ataques de Israel

Socorristas da Cruz Vermelha libanesa ficaram feridos neste domingo em bombardeio de uma casa no sul. Grupo havia sido enviado "em coordenação" com a força de paz da ONU no Líbano (Unifil).

Só neste domingo, o exército israelense disse ter interceptado cinco projéteis vindos do Líbano. Israel também pediu a evacuação de cerca de 20 cidades adicionais no sul do país. Ontem, os militares já haviam recomendado a moradores de 23 vilarejos para que "não voltassem para suas casas".

Israel transferiu a maior parte das suas operações para a frente libanesa, há um mês. Objetivo é afastar o Hezbollah das zonas fronteiriças e permitir o retorno de cerca de 60.000 israelenses que tiveram que abandonar as suas casas no norte de Israel, devido ao lançamento de foguetes do grupo xiita.

Neste sábado (12), um ataque a drone supostamente executado pelo Hezbollah deixou 40 israelenses feridos.

Retrospectiva da guerra

Os combates do Hezbollah contra Israel começaram em outubro de 2023, em apoio ao seu aliado Hamas na Faixa de Gaza.