ONU diz que tanques israelenses invadiram base de forças de paz

Por James Mackenzie e Michelle Nichols

JERUSALÉM/NOVA YORK (Reuters) - As Nações Unidas afirmaram no domingo que tanques israelenses romperam os portões de uma base de sua força de manutenção da paz no sul do Líbano, a mais recente acusação de violações e ataques israelenses que foram denunciados pelos próprios aliados de Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu às Nações Unidas que evacuassem as tropas da força de paz da sua Força Interina no Líbano (UNIFIL, na sigla em inglês) das áreas de combate no Líbano. Horas depois, a força relatou o que descreveu como outras violações israelenses, incluindo dois tanques Merkava israelenses que destruíram o portão principal de uma base e entraram à força antes do amanhecer.