Israel anuncia morte de mais um comandante do Hezbollah

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (14) que matou o comandante do Hezbollah Muhammad Kamel Naeem.

O que aconteceu

Naeem teria sido morto na região de Nabatieh, no sul do Líbano. O homem era o comandante da Unidade de Mísseis Antitanque das Forças Radwan do grupo, que ainda não comentou sobre o incidente ou confirmou qualquer morte.

Segundo Israel, ele foi responsável pelo planejamento e execução de inúmeros ataques terroristas. Naeem teria encabeçado feito investidas com mísseis antitanque contra civis israelenses, alegou o exército de Israel.