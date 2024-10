Mulher mandou foto de vacas para mãe antes de ser pisoteada até a morte

Uma mulher morta por uma vaca em julho de 2022, na Inglaterra, enviou para a mãe uma foto do gado em um campo momentos antes de "ser pisoteada até à morte", diz o inquérito divulgado nesta segunda-feira (14). As informações são do jornal The Guardian.

O que aconteceu

Rebekah Morris, 29, foi morta enquanto passeava com o cachorro dela no condado de Leicestershire. A foto enviada para a mãe foi acompanhada da mensagem "vacas".

Ela estava enviando mensagens para a família durante o passeio, quando, de repente, parou de responder, o que deixou os pais de Rebekah preocupados. A mulher foi encontrada caída no campo, ferida.