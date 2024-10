Eleições dos EUA: Donald Trump se aproxima de Kamala em pesquisas

Entusiasmo com eleição é maior que em mesmo período de 2020. 78% dos entrevistados disse estar certo que votaria nesta eleição, com 86% dos democratas e 81% dos republicanos interessados em votar. Em 2020, 74% afirmaram estar entusiasmados com o voto, com 74% dos democratas e 79% dos republicanos dizendo o mesmo.

Democrata é considerada mais adequada para lidar com acesso à saúde e extremismo político. Harris manteve uma vantagem de 14 pontos sobre Trump para o "candidato mais competente para gerir o acesso à saúde", e apareceu 5 pontos a frente como a mais certa para resolver a polarização política nos Estados Unidos.

Beacon Research/Fox News

Donald Trump passa Harris e lidera em intenção de votos. O republicano apareceu 50% das intenções de votos, contra 48% de Kamala Harris no país todo. Entretanto, Kamala marcou 6 pontos percentuais de vantagem sobre Trump nos estados-chave. A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de outubro com 1.110 eleitores, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

Homens votam em Trump, mulheres votam em Kamala. A pesquisa constatou se manteve uma diferença de 20 pontos percentuais entre homens e mulheres, com o eleitorado feminino preferindo a democrata, e o masculino o republicano.

Kamala ganha 52% dos novos eleitores. Além disso, 20% dos republicanos não-trumpistas declararam interesse em votar na democrata.