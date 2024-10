Adolescente é apreendido após 5 pessoas da família serem achadas mortas

Os mortos são dois adultos e três adolescentes. Detalhes de sexo, idade e nome das vítimas não foram divulgadas.

Outra pessoa menor de idade, que ficou ferida no tiroteio, foi socorrida viva e levada ao hospital. A vítima foi atingida por dois disparos e encaminhada a um centro médico de Seattle, conforme relatado pelo xerife do condado de King, Mike Mellis, à imprensa local.

Xerife afirmou que a cena encontrada pela polícia no local era "caótica". "Depois que os corpos foram descobertos, entendemos claramente que se tratava da cena de um crime extremamente significativo", explicou.

Vizinhos relataram ao canal KING-TV que viviam no local um casal e cinco filhos. Uma representante do Conselho do condado de King confirmou que o tiroteio envolveu uma família de sete pessoas. A polícia, no entanto, não informou se as vítimas eram de fato pais e filhos, e se o autor do atentado seria um dos filhos do casal.

Adolescente apreendido foi levado para o centro de detenção juvenil do condado de King. Ainda segundo o xerife, novas apreensões nesse caso não devem ser feitas.

Nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia para definir a maioridade penal. Em Washington, a legislação estipula como idade penal para ser responsabilizado por atos criminosos a idade mínima de 18 anos.