Hezbollah reivindica ataque contra residência de Netanyahu

O movimento libanês Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (22) o ataque com drones contra a casa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no centro de Israel.

O que aconteceu

O Hezbollah declarou sua "responsabilidade total, completa e exclusiva''. A informação foi dada por Mohamad Afif, secretário de relações com a imprensa do grupo islamista pró-Irã, em uma entrevista coletiva.

Netanyahu já havia culpado ''aliados do Irã'' pela ação e dito que pagariam ''preço alto'' pelo o que ocorreu. ''A tentativa do Hezbollah, representante do Irã, de assassinar a mim e a minha esposa hoje foi um grave erro'', afirmou o primeiro-ministro pelas redes sociais.