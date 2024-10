Número de intoxicados por hambúrguer do McDonald's chega a 75 nos EUA

Colorado é o estado com maior número de vítimas. Um total de 26 pessoas que comeram lanches do McDonald's já foram diagnosticadas com a bactéria E. coli no estado.

Ingredientes suspensos são usados somente em lanche que causou intoxicação. O McDonald's informou que as cebolas em rodelas são usadas somente no Quarter Pounder, que também contém um hambúrguer especial. Ainda não está claro qual dos ingredientes causou a intoxicação, mas a suspeita principal recai sobre esses dois.

Fornecedora de cebolas pediu que clientes parassem consumo. A Taylor Farms, uma das maiores fornecedoras de salada dos Estados Unidos, pediu que seus clientes deixem de colocar cebolas em seus produtos.

As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar relacionado às cebolas fatiadas usadas no Quarterão e adquiridas de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição.

Cesar Piña, diretor de cadeia de suprimentos do McDonald's na América do Norte

A E. coli vive naturalmente no intestino, e a maioria das cepas não causa doenças. Mas existem alguns tipos que podem causar cólicas, diarreia, vômitos e até mesmo insuficiência renal e morte.

A contaminação com a bactéria costuma ocorrer devido à presença de fezes de animais nos alimentos. Também pode acontecer ao tentar lavar alimentos com água contaminada.