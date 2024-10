Austrália apreende R$ 280 mi em droga com foto de ex-jogador Frank Lampard

Polícia australiana apreendeu uma carga de 95 kg de metanfetamina avaliada em cerca de R$ 280 milhões embalada com a foto do ex-jogador inglês Frank Lampard.

O que aconteceu

Carga foi enviada de Los Angeles (EUA) para a Austrália, segundo a polícia local. As drogas seriam levadas para Maroubra, cidade australiana.

Investigadores acreditam que traficantes podem ser torcedores do Chelsea, onde Lampard é ídolo. "Nem sei o que dizer sobre isso", disse o ex-jogador ao ser questionado sobre o caso, segundo informações do jornal britânico "The Sun".