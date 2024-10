Uruguai vai às urnas escolher próximo presidente; pupilo de Mujica lidera

Orsi é ex-professor de história. Durante seus discursos e entrevistas, ele pontuou a necessidade de trabalhar "dentro dos limites do Mercosul". Ao longo da campanha, ele também afirmou que quer lutar contra a pobreza infantil e promover políticas de auxílio à saúde mental dos uruguaios.

Alvaro Delgado. Nome eleito pelo Partido Nacional, Delgado é pupilo do atual presidente, Lacalle Pou. Ele é secretário da presidência no governo e também tem um nome de expressão dentro do partido, com histórico no senado uruguaio. Nas últimas pesquisas antes do pleito, ele apareceu em segundo lugar.

Veterinário de formação, Delgado prega a continuidade do trabalho feito pelo atual governo do país. Entre as propostas da campanha dele estão o fornecimento de refeições escolares em todos os dias do ano e fornecimento de cinco dias anuais de licença trabalhista para pais de crianças com menos de 3 anos.

Andrés Ojeda. Nome do Partido Colorado, Ojeda tem forte expressão nas redes sociais e é considerado um nome "fresco" na política uruguaia. Aos 40 anos, ele é advogado criminalista, e está na terceira colocação nas pesquisas.

Uma das propostas de governo dele é "promover a convivência pacífica e integrativa com os imigrantes" no país. Em entrevista à agência de notícias AFP, Ojeda se comparou a Javier Milei e a outros líderes "jovens" da América Latina, mas ressaltou que o papel do estado é importante, "sobretudo em relação aos que têm menos".

Outros três partidos receberam votos suficientes para ter candidatos nas cédulas. Eles têm, porém, menos intenções de voto se comparados aos líderes das pesquisas. Guido Manini Ríos concorre pelo partido Cabildo Abierto; César Vaga pela sigla Ecologista Radical Intransigente e Pablo Mieres pelo Partido Independente.