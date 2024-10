Musk defende sorteios de US$ 1 milhão a quem assina petição conservadora

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da Space X, defendeu sorteios de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões na cotação atual) a eleitores que se registraram em alguns estados para assinar petição com tendência conservadora. Os ganhadores foram anunciados ao longo da semana.

O que aconteceu

Objetivo do magnata é tirar do papel projetos de emendas sobre liberdade de expressão e direito ao porte de armas. No início de outubro, Musk já havia anunciado a oferta de US$ 47 (R$ 267) para aqueles que se engajarem. Depois, o bilionário aumentou o valor para US$ 100 (R$ 568) e prometeu fazer os sorteios diários no valor milionário.

Professor Brian Bauer, de Wisconsin, pai de três filhos, foi um dos ganhadores. Ele apareceu ao lado da família e com o cheque de US$ 1 milhão em mãos. A petição ficou no ar até a última segunda-feira (21). A meta era atingir um milhão de eleitores. A oferta e a petição são válidas apenas para Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona, Michigan, Winconsin e Carolina do Norte, estados considerados decisivos na eleição presidencial.