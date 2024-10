Irã promete retaliar Israel após ataques; 4 soldados iranianos são mortos

Quartel-general da Defesa Aérea Nacional do Irã disse que centros militares foram atingidos nas províncias de Teerã, Khuzestan e Ilam. Pelo menos quatro soldados foram mortos, de acordo com o exército iraniano.

Israel realizou, durante horas, uma onda de ataques contra o Irã, com explosões registradas próximo a Teerã, capital do Irã. Os ataques, já oficialmente encerrados, foram conduzidos como parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu por parte do regime iraniano, no início de outubro.

O ataque usou dezenas de aeronaves da Força Aérea Israelense, incluindo caças, e foram realizados 1.600 quilômetros de Israel. De acordo com o governo de Netanyahu, todas as aeronaves retornaram com segurança às bases.

Israel alerta que pode voltar a atacar

Ao encerrar os ataques, Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, fez um alerta às autoridades israelenses. "Realizamos ataques direcionados e precisos contra alvos militares no Irã - frustrando ameaças imediatas ao Estado de Israel. As Forças de Defesa de Israel cumpriram sua missão", disse ele.

Governo Irã anunciou que seu sistema de defesa aérea teve êxito em impedir os ataques de Israel, mas admitiu que "danos limitados" foram identificados. Os alvos ocorrem em bases militares em Teerã, Khuzestan e Ilam.