Procurador-geral da Venezuela acusa Lula de forjar acidente doméstico

Saab diz que acidente é "farsa" para barrar a Venezuela no Brics. O procurador avalia que a decisão foi tomada para Lula "evitar sua responsabilidade" com as lideranças e, principalmente, com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. A declaração considera o pedido do Brasil para manter a Venezuela fora da lista de parceiros do bloco.

Existe um grande desconforto na esquerda latino-americana e nos movimentos revolucionários do mundo devido à atuação indigna e desastrosa de seu governo na cúpula, ao vetar e atacar covardemente a Venezuela, seguindo obedientemente as instruções dos inimigos históricos do nosso povo.

Tarek William Saab, procurador-geral do Ministério Público da Venezuela

Lula participou do encontro por videoconferência. Durante o discurso, o presidente criticou os países ricos e rechaçou os ataques à Faixa de Gaza. "Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos, mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas", lamentou.

Procurador avalia que recentes atividades de Lula comprovam sua fala. Saab cita que um vídeo transmitido mostra Lula ativo e "agindo com total cinismo" e cobra apuração do fato. "Lula reapareceu sorridente e ileso, deixando claro que utilizou o referido acidente para mentir ao Brasil, aos Brics e ao mundo, fato pelo qual deveria ser investigado", escreveu.