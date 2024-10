Israel tem feridos em ataque do Hezbollah enquanto bombardeia Gaza e Líbano

Mais de 70 foguetes foram lançados contra Israel, dizem as Forças de Defesa. A maioria dos foguetes disparados foi interceptada, mas alguns causaram danos na região da Galileia.

Novos bombardeios israelenses aumentam número de mortos em Gaza. Na manhã de hoje, pelo menos oito palestinos foram mortos em um ataque a escola no Campo de Refugiados de Shati.

Ao menos três jornalistas morreram no ataque à escola, diz jornal. Segundo a Al Jazeera, entre as vítimas estavam Hamza Abu Selmeyeh, Saed Redwan e Haneen Baroud. Com as mortes deste domingo, o número de profissionais da comunicação mortos em Gaza sobe para 180.

Ataque israelense ao Líbano também deixa mortos. Pelo menos oito pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um ataque à cidade libanesa de Sidon, segundo o ministério de Saúde local. Sirenes tocaram em ao menos duas vilas no sul do país. A justificativa das IDF é de que "alvos do Hezbollah" estavam na região.

Exército de Israel fala em "eliminação de terroristas". Segundo as IDF, nas últimas 24 horas, 70 membros do Hezbollah e outros 40 do Hamas foram atingidos nos ataques. Quatro soldados morreram em combate, segundo o órgão.