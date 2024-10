Caminhão invade calçada, e deixa um morto e 32 feridos em Israel

Maioria dos feridos são idosos. O grupo tinha acabado de sair de um ônibus e estava em uma excursão para um museu no bairro de Glilot quando foi atingido.

Há suspeita de terrorismo. Segundo a polícia israelense, o grupo atingido iria comparecer a uma cerimônia em homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 7 de outubro.

A princípio, o incidente é investigado como um ataque terrorista, mas estamos analisando todas as possibilidades e vamos fazer novos pronunciamentos em breve.

Danny Levy, comissário da polícia

Motorista do caminhão é cidadão israelense e foi morto pela polícia. O homem foi identificado como Rami Nasrallah Natour, natural da cidade de Kalansua, no centro do país. Segundo informações de testemunhas ao jornal Haaretz, ele foi baleado por policiais "após tentar atacá-los".

Circunstâncias do acidente estão sob investigação. Citando a imprensa local, a BBC afirmou que o motorista do caminhão foi morto por cidadãos armados. A informação, porém, não foi oficialmente confirmada pela polícia até o momento.