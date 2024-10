Pupilo de Mujica e candidato de Lacalle Pou vão ao segundo turno no Uruguai

Quem são os candidatos

Orsi representa a Frente Ampla. Principal nome da esquerda, Orsi é prefeito de Canelones, no sul do país. Ele tem um nome influente dentro do partido Frente Ampla, que governou o Uruguai por 15 anos consecutivos. Aos 57 anos, o candidato é considerado herdeiro político do ex-presidente Pepe Mujica.

Ele é ex-professor de história. Durante seus discursos e entrevistas, ele pontuou a necessidade de trabalhar "dentro dos limites do Mercosul". Ao longo da campanha, Orsi também afirmou que quer lutar contra a pobreza infantil e promover políticas de auxílio à saúde mental dos uruguaios.

Delgado faz parte do Partido Nacional. Ele é pupilo do atual presidente, Lacalle Pou. Ele é secretário da presidência no governo e também tem um nome de expressão dentro do partido, com histórico no Senado uruguaio.

Veterinário de formação, o candidato prega a continuidade do trabalho feito pelo atual governo do país. Entre as propostas da campanha dele estão o fornecimento de refeições escolares em todos os dias do ano e fornecimento de cinco dias anuais de licença trabalhista para pais de crianças com menos de três anos.