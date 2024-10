'Talvez seja meu último voto', diz Mujica em dia de eleição no Uruguai

O ex-presidente também destacou a importância da democracia. Pepe declarou que o sistema não é perfeito, mas é melhor já inventado.

As democracias terão mudanças substanciais. É impossível que um parlamento represente todas as coisas da sociedade. Haverá mini-governos porque é impossível resumir [essas ideias] em 80 e 100 tipos

Pepe Mujica

O ex-guerrilheiro de 89 anos se recupera de problemas derivados de um câncer de esôfago. Ele foi muito ativo na campanha e uma das primeiras pessoas a votar neste domingo.

Eleições no Uruguai

A votação começou às 8h e prosseguirá até 19h30. Os uruguaios comparecem às urnas neste domingo para escolher o sucessor do presidente de centro-direita Luis Lacalle Pou, uma eleição que tem um pupilo do ex-presidente de esquerda José Mujica como favorito, mas que deve seguir para o segundo turno.

A segurança pública é o tema que mais preocupa a população do país. Com cerca de 3,4 milhões de habitantes, o Uruguai é predominantemente agrícola, com elevada renda per capita e baixos níveis de pobreza e desigualdade em comparação com as demais nações da região, mas que enfrenta um aumento da violência vinculada às drogas.