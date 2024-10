Ex-estrategista de Trump, Steve Bannon deixa prisão a uma semana da eleição

Preso desde julho de 2024, Steve Bannon deixou a prisão, nesta terça-feira (29), após cumprir pena de quatro meses por obstruir a investigação sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. As informações são do jornal The New York Times.

O que aconteceu

Bannon deixou a cadeia a uma semana do pleito que opõe Donald Trump e a democrata Kamala Harris. Ele atuou como estrategista de Trump na primeira eleição do magnata.

Expoente da extrema-direita norte-americana, Bannon deixou a Instituição Correcional Federal em Danbury, Connecticut, na manhã de hoje, no horário local. Ele marcou uma coletiva de imprensa para a tarde desta terça-feira, que deverá acontecer em Manhattan.