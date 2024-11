Ataque a tiros em comemoração de Halloween deixa dois mortos na Flórida

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque a tiros em Orlando, na Flórida, na noite da quinta-feira (31).

O que aconteceu

Ataque aconteceu em avenida com bares e restaurantes, mais movimentada do que o habitual por causa das comemorações de Halloween. Imagens publicadas nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão, algumas fantasiadas, e a movimentação de policiais no cruzamento da Orange Avenue com a Central Boulevard.

Feridos têm entre 19 e 39 anos. Em comunicado a jornalistas, o chefe da polícia de Orlando, Eric Smith, disse que as vítimas estão "estáveis". Não há informação sobre a gravidade dos ferimentos delas.