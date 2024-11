UE gera mal-estar em negociações na COP16 e é acusada de 'colonizadora'

O valor destinado por alguns dos países mais ricos do mundo enfureceu negociadores.

A Áustria está contribuindo com 3,0 milhões de euros A Dinamarca está contribuindo com 100,0 milhões de coroas dinamarquesas (aproximadamente US$ 14,5 milhões) em 2024.

A França está anunciando sua contribuição de 5,0 milhões de euros (aproximadamente US$ 5,4 milhões). A Alemanha contribuirá com um adicional de 50,0 milhões de euros (equivalente a aproximadamente 54,1 milhões de dólares) em 2024, complementando sua contribuição anterior de 40,0 milhões de euros em 2023.

A Noruega contribuirá com 150 milhões de coroas norueguesas (equivalente a aproximadamente 13,7 milhões de dólares), sujeito à aprovação do Parlamento.



O Reino Unido está contribuindo com £45 milhões (equivalente a aproximadamente 58,4 milhões de dólares).

Essa não foi a única decepção. Para a surpresa dos negociadores, a UE passou a criar um problema para a inclusão de um parágrafo sobre a questão de afrodescendentes, um trecho negociado por Brasil e Colômbia.

Para a entidade Geledés - Instituto da Mulher Negra, "mais uma vez a população afrodescendente está sendo rifada como moeda de troca em negociações internacionais na COP16, a Conferência sobre Biodiversidade, em Calí, na Colômbia".