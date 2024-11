Sem evidências, Trump fala em 'trapaça'; responsável pela votação nega

As alegações foram negadas pelo secretário de estado da Pensilvânia, o republicano Al Schmidt. A campanha de Kamala Harris acusou o ex-presidente de "semear dúvidas sobre nossas eleições e instituições" por medo de perder.

Aiatolá sobe o tom

O chefe do gabinete do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse que a resposta do país ao ataque de Israel realizado no final de semana será "implacável". "A recente ação do regime sionista foi um ato desesperado, a República Islâmica do Irã fará com que Israel se arrependa", disse Mohammad Golpayegani, em declaração distribuída pela agência de notícias Tasnim.

Foi o primeiro comentário do gabinete de Khamenei sobre o bombardeio. Hoje, o preço do petróleo subiu em resposta à ameaça de escalada. O governo do Irã já havia se pronunciado, em termos mais amenos, dizendo que iria retaliar, mas que não queria a guerra.

Maduro x Lula

O perfil da Polícia Nacional Bolivariana nas redes sociais publicou uma imagem da silhueta do que parece ser o presidente Lula, com a bandeira brasileira ao fundo e a mensagem "quem mexe com a Venezuela se dá mal". A publicação marca o líder chavista Diosdado Cabello, ministro do Interior.