EUA pediram ao Líbano para declarar cessar-fogo unilateral com Israel, dizem fontes

A embaixada dos EUA em Beirute não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

As fontes disseram que os EUA buscaram persuadir Beirute a retomar alguma iniciativa nas conversações, especialmente devido à percepção de que Israel provavelmente continuará as operações militares que já mataram a maior parte da liderança do Hezbollah e destruíram grande parte do sul do país.

As Forças Armadas do Líbano não estão envolvidas nas hostilidades entre Israel e o Hezbollah, que começou a disparar foguetes contra instalações militares israelenses há um ano em solidariedade ao seu aliado palestino Hamas em Gaza.

Qualquer esforço para chegar a um cessar-fogo precisaria do sinal verde do Hezbollah, que tem ministros no gabinete do Líbano e cujos membros e aliados detêm um número significativo de assentos no Parlamento libanês.

Os diplomatas fazem a mediação com o Hezbollah por meio do aliado do grupo, o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri. O Hezbollah disse que apoia os esforços de Berri para chegar a um cessar-fogo, mas afirma que ele deve atender a certos parâmetros, sem fornecer detalhes.

No entanto, uma declaração unilateral é vista como um obstáculo no Líbano, disseram as fontes, onde provavelmente seria equiparada a uma rendição.