Israel entra em alerta para possível ataque do Irã

Na última sexta-feira (25), as Forças Armadas de Israel realizaram "ataques de precisão contra alvos militares" no Irã, em resposta ao lançamento de cerca de 200 mísseis iranianos contra o país, ocorrido no dia 1º de outubro.

A fonte destacou que os recentes ataques de Israel às instalações iranianas de produção de mísseis e de defesa aérea "criaram um dilema para Teerã", uma vez que a sua capacidade de atacar o território israelense e de se defender contra futuros ataques foi diminuída.

No entanto, de acordo com agência Mehr, o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, disse que Israel receberá uma "resposta inimaginável" pelo ataque contra suas instalações militares iranianas.

Inclusive, Mohammad Mohammadi Golpayegani, chefe do gabinete do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o país dará uma resposta "brutal", que fará com que Israel se arrependa, porque a recente ação do regime israelense "foi um ato desesperado".

Khamenei ainda teria dito que a escala do ataque de Israel era muito grande para ser ignorada e não responder significaria admitir a derrota.

As declarações foram dadas após o líder Supremo ter dado a ordem para o país se preparar para a retaliação, conforme relatado pelo jornal "The New York Times".