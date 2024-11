Por que em Hillary perdeu mesmo tendo mais votos do que Trump em 2016?

Sistema eleitoral do país considera eleito o candidato que recebe mais apoio dos delegados. Ou seja, o vencedor não é definido por voto popular. Na prática, os candidatos disputam a maioria dos votos dos 538 delegados, e não apenas dos eleitores.

Vence quem conquistar o apoio de 270 deles, mais um — o chamado "número mágico". Há duas exceções: Maine e Nebraska, que seguem o modelo proporcional: aqui, dois delegados votam pelo estado todo e outro vota de acordo com o resultado distrital.

Candidato pode ganhar voto popular, mas perder Colégio Eleitoral, o que ocorreu com Hillary. Considerando que cada estado tem uma quantidade específica de delegados, que formam o Colégio Eleitoral, o peso de algumas regiões é maior do que de outras no resultado final.

Quem são os delegados na eleição americana?

Na maioria dos casos, as pessoas escolhidas para serem delegadas são membros ativos do partido, líderes ou apoiadores iniciais de um dos candidatos. Cada um dos 50 estados do país possui uma quantidade de delegados proporcional ao número de habitantes. São eles que vão votar nas convenções e formar o Colégio Eleitoral, responsável pelo voto final no dia da eleição —o que configura o modelo indireto.

Há dois tipos de delegados. Aqueles "comprometidos" devem apoiar o candidato que lhes foi atribuído por meio do processo primário ou de caucus (reunião do partido a nível de condado, distrito ou distrito eleitoral). Já os chamados "superdelegados" são independentes e podem apoiar o representante de sua preferência.