EUA: Esquilo influencer é preso e sacrificado por risco de transmitir raiva

Peanut contava com mais de 560 mil seguidores somente no Instagram. Entre os conteúdos compartilhados, estavam vídeos dele interagindo com brinquedos, experimentando alimentos, explorando diferentes áreas da casa e momentos em que ele se aninhava no colo de seu tutor, Mark Longo, para receber carinho.

A ação do governo e a força da operação provocaram uma reação de indignação do tutor. "Foram necessários tantos oficiais para invadir minha casa e levar meu esquilo?", questionou Longo, que descreveu o episódio como uma "violação desnecessária" da tranquilidade de sua família, segundo a NBC News. Ele acrescentou: "Peanut era mais do que um animal de estimação; ele era parte da nossa família. Eu nunca pensei que perderia ele desta forma".

Nos Estados Unidos, a posse de animais silvestres como animais de estimação é fortemente regulamentada e, em muitos casos, proibida. As leis variam conforme o estado, mas, em Nova York, é ilegal manter animais selvagens, incluindo esquilos, sem uma licença especial. O DEC afirma, em seu site oficial, que a posse de animais selvagens sem a devida autorização é proibida, visando proteger a saúde pública e o bem-estar dos animais.

Para quem deseja abrigar ou cuidar de animais selvagens, é necessário obter uma licença de reabilitação da vida selvagem. O processo envolve treinamento e experiência prática em centros de reabilitação. Sem essa licença, é proibido manter animais selvagens em casa. Essa regulamentação se aplica a diversas espécies, incluindo esquilos e guaxinins, que podem transmitir doenças ou apresentar riscos em ambientes urbanos.

Crítica de Elon Musk

Após o sacrifício, o caso de Peanut ganhou ainda mais repercussão com o apoio do empresário Elon Musk. O dono do X (antigo Twitter) e da SpaceX compartilhou na plataforma um vídeo do investidor norte-americano Colin Rugg, no qual Longo e a esposa falam sobre o caso. "The government should leave people and their animals alone" (O governo deveria deixar as pessoas e seus animais em paz), escreveu Musk, amplificando as críticas à intervenção do DEC.