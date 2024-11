Tubarão ataca e arranca perna de surfista de 61 anos em praia do Havaí

A equipe da polícia de Maui foi a primeira a chegar e utilizou dois torniquetes para conter o sangramento na perna da vítima. Em seguida, ele foi transportado para o Maui Memorial Medical Center, onde foi internado em estado crítico. A ABC News relatou que o surfista estava consciente enquanto recebia atendimento na praia

As autoridades fecharam a área e emitiram um alerta para banhistas e surfistas. O governo do condado de Maui orientou a população a evitar o mar em um raio de aproximadamente 1,5 km, entre Paukukalo e Waihe'e, e fechou Waiehu Beach Park como medida de segurança. Conforme o protocolo do Departamento de Bombeiros e Segurança Oceânica, o aviso permanecerá até o meio-dia deste sábado (2), podendo ser estendido caso haja novos avistamentos de tubarões.

Equipes de resgate patrulharam a área com drones e moto aquática em busca de tubarões. A patrulha incluiu oficiais do DLNR (Departamento de Conservação e Recursos Naturais do Havaí), que disponibilizaram sinalização de alerta para a presença de tubarões e ajudaram a isolar a área.

O incidente chamou a atenção das autoridades novamente para o risco de ataques de tubarão no Havaí, que já registrou casos anteriores este ano. Em junho, um ataque fatal aconteceu em Oahu, quando o surfista Tamayo Perry foi atacado na costa norte da ilha. Segundo a ABC News, a frequência de ataques no arquipélago gera alertas periódicos das autoridades, que aconselham a cautela aos surfistas e banhistas em áreas onde a presença de tubarões é comum.

Campanha de ajuda

Uma campanha no GoFundMe busca apoio financeiro para o surfista. Em resposta ao incidente, uma campanha intitulada "Apoie a recuperação de Kenji do ataque de tubarão" foi criada por uma amiga, Charissa Leising, em colaboração com outros membros da comunidade de surfe local.