Eleições dos EUA não terão um Bush, Clinton ou Biden pela 1ª vez em 48 anos

Bill Clinton inpediu reeleição de Bush e conquistou a presidência. O governo de Bush foi marcado pela Guerra do Golfo e pela crise econômica, que derrubou a aprovação do então presidente com a população e com os conservadores. Em uma das grandes surpresas eleitorais da história dos EUA, Clinton ganha a eleição de 1992 e retoma governo democrata no país após 12 anos.

Clinton trocou de sobrenome durante a adolescência. O político nasceu três meses após a morte de seu pai em um acidente de trânsito e foi batizado como William Jefferson Blythe IV. Durante o colégio, adotou o sobrenome do padrasto. Formado em Direito, ingressou na vida política em Arkansas, seu estado natal. Foi eleito procurador-geral em 1976 e governador do estado em 1978.

Clinton tentou emplacar seu então vice, Al Gore, nas eleições de 2000, mas família Bush voltou ao poder em eleição apertada e decidida na Justiça. Em uma batalha judicial sem precedentes, a Suprema Corte interveio e tomou uma decisão após um problema com máquinas usadas para contagem de votos. Na ocasião, uma urna da Flórida - estado onde Jeff Bush, irmão do candidato republicano, era governador - teve milhares de votos invalidados. Após cinco semanas de impasses jurídicos, George W. Bush, filho do ex-presidente, foi nomeado. Ele foi reeleito e permaneceu na presidência até 2008, marcando o fim da dinastia Bush.

Biden tentou lançar candidatura à presidência duas vezes, mas chegou à Casa Branca como vice de Obama em 2008. Consolidado no Senado, Joe Biden era visto como um nome forte para as eleições de 1988, mas desistiu da candidatura. Em 2008, tentou aproveitar o momento de recessão econômica para ser o representante da classe média trabalhadora e lançar sua candidatura. Contudo, teve baixa intenção de voto nas primárias dos democratas e desistiu novamente. Meses depois, Barack Obama o convidou para ser vice em sua chapa e, após a vitória, permaneceu no cargo até 2016.

Joe é o único representante da família na política. Criado em uma família de classe média em Delaware, Biden se formou em Direito e teve vida marcada por tragédias e mortes familiares. Aos 29 anos, foi eleito para o Senado, onde permaneceu por 36 anos, até assumir a vice-presidência.

Família Clinton voltou à disputa eleitoral em 2016. Hillary, esposa de Bill Clinton, tentou ser nomeada candidata pelo Partido Democrata em 2008, mas Obama foi o escolhido. Em 2016, Hillary foi oficializada como a primeira mulher candidata à presidência por um grande partido. Após eleições marcadas por ataques, polêmicas e acusações, Hillary conquistou a maioria dos votos populares, mas não ganhou a eleição. Devido ao sistema de colégio eleitoral, Donald Trump, que teve maior apoio entre os delegados, assumiu a presidência.