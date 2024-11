Kamala participa de stand-up comedy e brinca com estado-chave nas eleições

A candidata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris fez uma aparição surpresa no programa de comédia Saturday Night Live nesse sábado (3), último fim de semana antes das eleições dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A candidata fez parte de uma esquete de humor com pouco mais de dois minutos de duração, na abertura do programa. Presidenciáveis e até outros presidentes, como o democrata Barack Obama e o republicano Donald Trump já apareceram no Saturday Night Live.

No quadro, uma atriz que interpretava Kamala dialogava consigo mesma em frente ao espelho; era a própria Kamala que estava do outro lado. Quando a democrata apareceu de surpresa no "reflexo", o público do show, que estava sendo interpretado ao vivo, começou a gritar com surpresa.