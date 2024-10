Trump anda em caminhão de lixo após Biden falar de apoiadores: 'Homenagem'

"O que você achou do meu caminhão de lixo?", rebateu Trump, ao chegar no estado do Wisconsin para um comício noturno. Usando um colete refletivo laranja e amarelo sobre sua camisa social branca e gravata vermelha, complementou: "Isto é em homenagem a Kamala e Joe Biden".

O republicano subiu no veículo e conversou rapidamente com jornalistas. Ele tentou de novo se afastar da declaração considerada racista, mas não criticou o comediante e também negou que precisasse pedir desculpas aos porto-riquenhos. Segundo a Associated Press, um porta-voz de Trump informou que a fala não reflete suas opiniões.

Não sei nada sobre o comediante. Não sei quem ele é. Nunca o vi. Ouvi dizer que ele fez uma declaração, mas foi uma declaração que ele fez. Ele é um comediante, o que posso dizer a vocês? Não sei nada sobre ele. Donald Trump, candidato republicano à Presidencia dos EUA

"Eu amo Porto Rico e Porto Rico me ama", disse Trump dentro da cabine do caminhão de lixo. Após a breve aparição, ele finalizou dizendo: "Espero que tenham gostado deste caminhão de lixo. Muito obrigado".

Pouco tempo depois, no comício, Trump ainda usava o colete laranja. Ele disse para o público que tiraria o colete, mas que mudou de ideia quando comentaram que a peça fazia ele parecer "mais magro".

Após a polêmica, o governador de Porto Rico falou que "lixo é o que saiu da boca" do humorista.