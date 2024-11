Bombardeio israelense atinge sul de Damasco, diz imprensa síria

"Ouvi três explosões seguidas, uma delas muito forte", disse à AFP um morador da região, Mehdi Mahfuz. O OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos) afirmou que o atentado atingiu "uma casa em uma fazenda no setor Sayyeda Zeinab, usada por membros do grupo libanês Hezbollah e da Guarda Revolucionária iraniana".

Grupos pró-Irã têm uma forte presença na região de Sayyeda Zeinab. Segundo o OSDH, que tem sede no Reino Unido, mas conta com uma extensa rede de fontes na Síria, os grupos pró-Irã têm uma forte presença na região, que é um importante destino de peregrinação xiita.

Ataques aumentaram desde a escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel no final de setembro. Desde que a guerra civil começou em 2011 na Síria, Israel realizou centenas de bombardeios no país contra o exército sírio e grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hezbollah.

*Com AFP