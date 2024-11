Como morte de esquilo influencer é explorada pela campanha de Trump nos EUA

A repercussão do caso alcançou a campanha de Donald Trump. Em um comício na Carolina do Norte, o candidato republicano e seu vice, JD Vance, criticaram o governo. "O mesmo governo que não se preocupa com criminosos imigrantes, proíbe que tenhamos animais de estimação," disse Vance, acrescentando que Trump estava "indignado" com a eutanásia de Peanut, a quem chamou de "o Elon Musk dos esquilos", segundo o NY Post.

O próprio dono do X (antigo Twitter) e da SpaceX também se manifestou contra a morte do animalzinho. Ele compartilhou um vídeo do investidor Colin Rugg, no qual Mark Longo e sua esposa descrevem a operação que resultou na morte de Peanut. Musk criticou a ação das autoridades, afirmando: "The government should leave people and their animals alone" (O governo deveria deixar as pessoas e seus animais em paz). A intervenção de Musk amplificou ainda mais a visibilidade do caso, mobilizando seu grande público nas redes sociais e adicionando combustível ao debate sobre a posse de animais silvestres.

The government should leave people and their animals alone https://t.co/wFHZHuqJEv -- Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

Outras figuras conservadoras intensificaram a crítica, chamando a ação de abuso de poder. Segundo a Rolling Stone, Longo relatou que a operação foi "um ataque injusto" e criticou o uso de recursos públicos para invadir seu santuário, P'Nut Freedom Farm. Em uma publicação online, Longo afirmou haver um "lugar especial no inferno" para o DEC e lamentou que "em meio a uma semana tão conturbada na história americana", seu esquilo tenha sido tema de discussões nacionais.

Fora das redes sociais, políticos republicanos buscaram soluções legislativas. O congressista de Nova York, Nick Langworthy, anunciou à BBC que proporá a "Lei de Proteção Animal de Peanut" para evitar situações semelhantes. Ele criticou a governadora democrata Kathy Hochul por dar prioridade "a santuários para imigrantes enquanto pets inocentes são mortos".