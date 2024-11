Por que a Pensilvânia é considerada um estado-chave nas eleições dos EUA

Nos EUA, as eleições presidenciais são indiretas. Os eleitores escolhem o candidato para quem querem direcionar os delegados de seu estado, cujo número varia conforme a população. Na maioria dos estados, o candidato mais votado leva todos os delegados, mas Nebraska e Maine adotam uma distribuição mista, onde parte dos delegados é decidida por distritos.

Esse sistema faz com que os votos nos sete estados-pêndulo tenham peso maior, pois são eles que geralmente decidem a eleição. Com 93 delegados em jogo, esses estados podem definir o vencedor, que precisa de 270 delegados para conquistar a Presidência.

Com 19 delegados no Colégio Eleitoral, a Pensilvânia é considerada uma peça-chave para ambas as campanhas. A quantidade de delegados, a quinta maior entre todos os estados, torna-a o maior estado-pêndulo e um dos mais influentes na definição do presidente. Segundo o U.S. News, dez dos últimos 12 presidentes eleitos venceram na Pensilvânia, reforçando seu papel de "termômetro eleitoral" para a vitória eleitoral.

Pensilvânia possui pluralidade demográfica que a torna um "microcosmo" dos EUA, com uma composição populacional diversificada e interesses variados. Grandes centros urbanos como Filadélfia e Pittsburgh têm maioria democrata e abrigam significativa população negra e imigrante, incluindo um crescente contingente latino, em especial de origem porto-riquenha.

Em contraste, as áreas rurais e pequenas cidades, onde predomina uma população branca e conservadora, tendem a apoiar os republicanos. Essa variedade demográfica reflete as diferenças econômicas e culturais do país, fazendo da Pensilvânia um estado decisivo e altamente disputado em eleições nacionais, informa o U.S. News.

Harris, vice-presidente e candidata democrata, aposta em cidades grandes como Filadélfia e Pittsburgh. Ela visitará áreas de classe trabalhadora em Allentown e encerra o dia com um comício em Filadélfia, com a presença de Lady Gaga e Oprah Winfrey, segundo a WHYY TV. Essas regiões urbanas são essenciais para a campanha democrata, que precisa compensar o apoio de Trump nas áreas rurais conservadoras.