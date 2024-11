Eleições dos EUA em 2020: quais estados Trump e Biden ganharam há 4 anos?

A eleição dos EUA é indireta, ao contrário do Brasil. Por lá, os eleitores votam para eleger delegados - variável em cada estado - que elegem o novo presidente. Por isso, o mais votado nacionalmente no voto popular pode não levar a eleição, como ocorreu com Hillary Clinton contra Trump em 2016.

Mapa mostra o resultado das eleições para presidente de 2020

Onde Biden venceu (estados)

Arizona

Califórnia

Colorado

Connecticut

Delaware

Geórgia

Havaí

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nova Jersey

Novo México

Nova York

Oregon

Pensilvânia

Rhode Island

Vermont

Virgínia

Washington

Washington D.C

Wisconsin

Onde Trump venceu (estados)