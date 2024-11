Rússia diz ter derrubado dois mísseis britânicos lançados pela Ucrânia

O uso pela Ucrânia dos mísseis fornecidos pelo Reino Unido foi confirmado à Reuters por um oficial sob condição de anonimato. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, no entanto, se recusou a confirmar ou negar a utilização dessas armas britânicas durante uma entrevista coletiva na quarta.

Estamos usando todos os meios para defender nosso país, então não entraremos em detalhes. Mas estamos apenas mostrando que somos capazes de responder

Rustem Umerov

John Healey, secretário de defesa do Reino Unido, também se recusou a responder quando questionado sobre a aprovação dos mísseis. Apesar disso, relatou a um comitê no parlamento em Londres que o país está ''intensificando o apoio à Ucrânia e está determinado a redobrar esforços''.

Não vou me aprofundar nos detalhes operacionais do conflito. Isso coloca em risco a segurança operacional e, no final, o único que se beneficia de tal debate público é o presidente Putin. John Healey

O Storm Shadow, enviado pelo Reino Unido à Ucrânia, é um míssil que pode alcançar até 250 km e viajar próximo à velocidade do som. Até então, o Reino Unido e os Estados Unidos haviam permitido que Kiev usasse esse tipo de míssil contra a Rússia para se defender dentro do próprio território. A autorização para usá-los também em solo russo marca uma escalada no conflito.

Kiev já havia atacado uma base militar em Bryansk com mísseis americanos ATACMS, na terça-feira (19), após aval do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A permissão dos países que apoiam a Ucrânia para o uso de mísseis de longo alcance é uma resposta ao envio de tropas militares da Coreia do Norte para apoiar a Rússia no conflito.