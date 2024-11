Cuba é atingida por terremotos enquanto se recupera de furacão

Centro Nacional de Pesquisas Sismológicas de Cuba e as autoridades de Santiago de Cuba confirmaram terremoto. Autoridade local afirmou que um "terremoto de 5,4 graus na escala Richter perceptível no leste de Cuba" e que "Há registros de tremores secundários", informou o canal oficial de televisão Caribe.

Furacão e falta de luz

A AFP ouviu um moradores de Cuba sobre os tremores. "Aqui as pessoas saíram rapidamente para as ruas porque o solo se moveu com muita força", disse à agência por telefone Andres Perez, um aposentado de 65 anos que mora no centro de Santiago de Cuba. "Foi muito forte, minha esposa está muito nervosa", acrescentou.

O país ainda se recupera do impacto do furacão Rafael. De categoria 3, ele atingiu o oeste do território na quarta-feira (6) e atravessou a ilha em cerca de duas horas e meia antes de seguir para o Golfo do México, causando danos e uma falta de energia generalizada na ilha. O furacão perdeu força no Golfo do México, segundo autoridades americanas.

Nos últimos dias a maior parte da população voltou a ter luz elétrica, mas ainda se recupera dos danos materiais causados pelo furacão. Segundo as autoridades, a passagem do furacão Rafael não deixou mortos.

Ilha foi atingida por outro terremoto em outubro. Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em 17 de outubro em Santiago de Cuba, sem danos, segundo a AFP.