Saiba quem Trump já indicou para compor seu novo governo

Fontes informaram à Reuters que Kristi Noem, governadora da Dakota do Sul, será a próxima secretária do Departamento de Segurança Interna no governo Trump. O presidente eleito, entretanto, ainda não confirmou a informação.

Noem chegou a ser cotada para ser a vice-presidente na chapa de Trump, o que não aconteceu. Em abril, ela escreveu em um livro de memórias que matou a tiros um cachorro na fazenda de sua família. Ela o classificou como "intreinável", "perigosa para qualquer pessoa com quem ela entrasse em contato" e "menos que inútil" como cão de caça. Essa fala causou reações negativas à população.

Como governadora, ela ganhou destaque durante a pandemia, quando se recusou a impor a obrigatoriedade de máscaras no estado da Dakota do Sul. Em 2022, ela foi reeleita com uma grande margem de votos.

* Com AFP, DW, Reuters e RFI