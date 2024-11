Janja abre evento paralelo do G20 falando de fome e combate à pobreza

Primeira-dama disse que o presidente brasileiro é o grande incentivador dessa aliança global. "Lula tem compromisso que essa aliança global seja uma mudança na história da humanidade. Ninguém pode ficar para trás."

Em sua fala, Janja defendeu que os mais ricos banquem o esforço contra a fome. "Super ricos e pessoas físicas como Elon Musk têm de ser taxadas e contribuir para o desenvolvimento do mundo", afirmou. "Sem a taxação dos super ricos isso não será possível."

Janja disse que Lula tem como missão na vida ajudar os pobres. "Combate à fome é uma causa na vida do presidente Lula, um objetivo que ele carrega desde que veio como retirante do Nordeste a SP."

Ela disse que Lula sofre muito ao ver o aumento do número de pessoas que passam fome. "Em 2023, quando os números começaram a chegar, vimos que 33 milhões de pessoas voltaram a passar fome no Brasil, e de forma global situação se agravou, além da desigualdade e concentração de renda", analisou Janja. "A pirâmide social está com o topo cada vez mais estreito e a base mais alargada."

Janja disse que se empenhou na criação de uma aliança mundial contra a fome. "Também tomei pra mim divulgar essa aliança global. Precisava abrir esse canal com a sociedade civil, sempre falo dessa união mundial e hoje chegou este momento, que é especial. A aliança pode se tornar instrumento de virada na história mundial", disse a primeira-dama."

Economista destacou a importância do Bolsa Família. Teresa Campello disse que estava no grupo que lançou o programa, há 21 anos, e conta que havia muitas dúvidas sobre sua eficácia. "As pessoas acham que é papo furado. Dizer que vai acabar com a pobreza e fome é um desafio e é o que estamos aqui propondo para o mundo", disse.