Carla: após Milei tirar Argentina da COP29, aumenta pressão para G20 no Rio

A decisão de Javier Milei de ordenar a retirada da delegação argentina da COP29, em Baku, no Azerbaijão, também causa apreensão sobre outro evento diplomático que acontecerá em breve — e dessa vez no Brasil: a cúpula do G20 do Rio de Janeiro na próxima semana, apontou a colunista Carla Araújo durante o UOL News desta quarta-feira (13).

A chefe da sucursal do UOL em Brasília destacou que, se a tensão já era alta pela relação estremecida entre Milei e o presidente Lula (PT) — o petista já disse que Milei lhe devia um pedido de desculpas —, a atitude negacionista do argentino é um elemento a mais de desconforto para a cúpula e para a capacidade da diplomacia em tomar grandes decisões.