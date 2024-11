Em Buenos Aires, Macron presta homenagem a vítimas da ditadura argentina

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestará homenagem neste domingo (17) em Buenos Aires às vítimas da ditadura militar argentina, algumas delas francesas, antes de se reunir com o presidente Javier Milei, um crítico do consenso das organizações de direitos humanos sobre essa etapa sombria da história do país sul-americano.

Macron chegou à capital argentina na noite de sábado e teve um jantar de trabalho com Milei, um ultraliberal que admira Donald Trump.

De acordo com o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, o objetivo declarado da visita de Macron é tentar "conectar o presidente Milei com as prioridades do G20", fórum do qual ambos os líderes participarão na segunda e terça-feira em Rio de Janeiro.