Finlândia e Suécia, que se preparam para guerra, são países 'mais felizes'

Nesta segunda-feira (18), a Suécia e a Finlândia começaram a preparar a população para uma possível guerra. Os dois países abandonaram as décadas de neutralidade militar ao aderirem à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. A entrada no grupo foi vista como uma maneira de se proteger contra investidas de Moscou.

Apesar do possível conflito, tanto a Suécia quanto a Finlândia sempre apareceram no ranking de países mais felizes do mundo.

Finlândia

País foi considerado o mais feliz do mundo em 2024 pela sétima vez consecutiva. Relatório patrocinado pela ONU se baseia na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade e em dados econômicos e sociais. Documento leva em conta apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.