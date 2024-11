Brasileiros criticam deputado francês que chamou carne de 'lixo'

"Melhor olhar para o próprio quintal", comentou brasileira em post de parlamentar francês Imagem: Reprodução/Instagram

Maioria dos comentários se referem aos hábitos de higiene dos franceses. Alguns brasileiros dizem ter encontrado ratos nos supermercados ao visitar o país, outros comentaram sobre o cheiro dentro do transporte público. "A França infestada de ratos andando pelas prateleiras dos mercados", diz um internauta. "Usam perfume para disfarçar o odor", comentou outro.

Brasileiros comentaram em Instagram de parlamentar que chamou carne de "lixo" Imagem: Reprodução/Instagram

O relator do orçamento agrícola apagou comentários nas redes. Contudo, parte dos usuários do Instagram que criticaram a sua fala que desdenhou da carne brasileira, migrou para o perfil do partido, UDR (União Democrática Ruralista, do francês Union des Droites pour la République).

Comentários pedem respeito pelo Brasil Imagem: Reprodução/Instagram

Senadores franceses fazem oposição ao acordo com Mercosul

Contrariedade sobre acordo com Mercosul é quase unanimidade entre franceses. Dos 348 senadores franceses, 338 são contra o acordo de negociação comercial entre UE (União Européia) e Mercosul. Entre os deputados franceses 484 dos 555 pressionam a Comissão Europeia contra as negociações. O governo de Emmanuel Macron também já confirmou que não irá aceitar o tratado comercial, que é negociado há 25 anos com o Brasil.