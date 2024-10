Irmãos Menendez: promotor sugere que dupla não merece prisão perpétua

O programa do ABC News Studios também conta com participações especiais de amigos e familiares. Entre eles, a prima dos irmãos Karen VanderMolen-Copley, o advogado de defesa Mark Geragos e a comediante Rosie O'Donnell — todos eles defendendo a liberdade dos irmãos.

Duas semanas atrás, o promotor também disse que estava "mantendo a mente aberta" acerca dos apelos para a redução da sentença dos irmãos. "Não estou me inclinando para nenhuma direção agora", declarou ao site LADA na ocasião. "Temos pessoas muito experientes no escritório que estão analisando isso com muito cuidado. A recomendação deles será apresentada a mim, mas a decisão final será minha", destacou.

Promotor citou "obrigação moral e ética de revisar o que está sendo apresentado a nós". Eles decidem se uma nova sentença ou uma nova audiência do caso é uma medida "apropriada". "Se houve evidências que não foram apresentadas ao tribunal naquele momento [do julgamento], e se essas evidências tivessem sido apresentadas, talvez o júri tivesse chegado a uma conclusão diferente", acrescentou.

Cabe a um juiz aprovar ou negar as recomendações apresentadas ao tribunal. O promotor, por sua vez, é responsável por assinar uma possível decisão do gabinete do promotor público do Condado de Los Angeles para pedir que a sentença dos irmãos fosse reduzida.

Gascón disse na quarta-feira (16) que uma decisão sobre o caso pode sair nos próximos 10 dias mais ou menos. A manifestação ocorreu horas após os familiares dos irmãos pedirem que eles sejam soltos. A revisão do caso pela promotoria foi anunciada após os advogados dos irmãos pedirem a um tribunal para anular suas condenações. Os defensores também solicitaram, ao mesmo tempo, a revisão e possível nova sentença, o que pode significar a libertação dos seus clientes, considerando o longo tempo que passaram atrás das grades, conforme a AFP.

Promotores locais veem mudança no entendimento das circunstâncias do caso. Até os promotores locais afirmaram que o sistema de Justiça criminal de Los Angeles "desenvolveu uma compreensão mais moderna da violência sexual desde que os irmãos Menendez foram processados pela primeira vez".