A guerra acabou em Israel? Entenda o cessar-fogo com Hezbollah no Líbano

A decisão de cessar-fogo ocorreu após uma reunião do gabinete do primeiro-ministro israelense. O Líbano e o Hezbollah já haviam aprovado a proposta e enviado seus comentários à embaixada americana no dia 18 de novembro, informou Ali Hassan Khalil, assessor do presidente do Parlamento Nabih Berri, à Reuters.

O acordo exige que as tropas israelenses se retirem do sul do Líbano e que o Exército libanês se posicione na região dentro de 60 dias. O Hezbollah, por sua vez, encerraria sua presença armada ao longo da fronteira ao sul do rio Litani.

O primeiro-ministro declarou que o acordo significa que Israel poderá se concentrar na "ameaça iraniana". Ele também prometeu devolver famílias do norte de Israel às suas casas. Netanyahu descreveu que o Hezbollah já não é o mesmo grupo "que lançou uma guerra contra nós" e que Israel conseguiu "lançar o grupo décadas para trás". "Conseguimos alcançar muitos dos nossos objetivos durante esta guerra", declarou.

Caso o grupo extremista viole o acordo de cessar-fogo, Israel vai reagir "com muita força", segundo Netanyahu. O líder israelense ressaltou que Hassan Nasrallah e "todos os líderes" do Hezbollah foram mortos. "Destruímos a maioria dos foguetes e mísseis. Matamos milhares de terroristas e destruímos a infraestrutura subterrânea e terrorista perto das nossas fronteiras".

Pressão internacional

Nos últimos dias, os EUA, a União Europeia e a ONU intensificaram os esforços para a imposição de uma trégua. Em uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, o chefe de polícia externa da UE já havia dito que não havia desculpa para não implementar o acordo com o Hezbollah e fez pressão pela aprovação de Israel.