O que se sabe sobre o caso do fotógrafo brasileiro que desapareceu em Paris

Inclusão do nome na lista de desaparecidos da Interpol

A Polícia Federal informou que está em contato com as autoridades francesas e acompanha o caso. A corporação pediu a inclusão do nome do fotógrafo na Yellow Notice, a Difusão Amarela, um alerta internacional da Interpol sobre uma pessoa desaparecida.

Itamaraty também acompanha o caso. "O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional".