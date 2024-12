Zelensky pede a Biden que reúna apoio para adesão da Ucrânia à Otan

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu neste domingo ao governo do presidente norte-americano, Joe Biden, que ajude a convencer os membros da Organização do Tratado do Atlântico do Norte (Otan) a convidar a Ucrânia para fazer parte da aliança militar contrária à Rússia.

Kiev quer que os membros da Otan façam um convite em uma reunião da aliança em Bruxelas nesta semana, enquanto a guerra na Ucrânia se aproxima da marca de três anos e a Rússia obtém ganhos no campo de batalha.

Zelensky falou a jornalistas em Kiev ao lado do novo presidente do conselho de Estados-membros da União Europeia, Antonio Costa, que viajou para a Ucrânia em seu primeiro dia no cargo para demonstrar apoio a Kiev contra a Rússia.