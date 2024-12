Turistas são internados após beberem coqueteis em resort de Fiji

Sete turistas foram internados após beberem coqueteis em um resort nas ilhas Fiji. A suspeita é de envenenamento. Informações foram divulgadas pelos governos de Fiji e da Austrália nesta segunda-feira (16).

O que aconteceu

De acordo com a Reuters, os sete turistas se sentiram mal após beberem coqueteis no Warwick Fiji. "Esse é um incidente extremamente isolado, afetando apenas esses sete hóspedes em um bar específico dentro do resort", afirmou o governo do Fiji.

As sete pessoas sentiram náuseas, vômito e sintomas neurológicos, segundo o Ministério da Saúde de Fiji. Eles têm entre 18 e 56 anos e quatro deles são da Austrália, informou a CNN.