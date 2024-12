Após resistir, assassino de CEO é levado a NY e enfrentará novas acusações

Mangione também responde por terrorismo, mas essa é uma acusação do Estado de Nova York. Portanto, segundo a BBC, não há possibilidade de pena de morte no âmbito estadual.

Manifestantes se reuniram do lado de fora do tribunal federal para criticar as acusações contra o suspeito. Uma mulher carregava um cartaz com os dizeres "Luigi nos libertou", enquanto outro dizia que os lobistas das seguradoras "enchem os bolsos dos políticos".

19.dez.2024 - Apoiadores de Mangione em frente ao tribunal federal Imagem: ANGELA WEISS / AFP

Acusação de terrorismo

Luigi Mangione foi acusado pelo Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan pelo crime na terça-feira (17). Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau.

Essa classe de crimes é a mais severa entre os atentados contra a vida na Justiça dos Estados Unidos. Para que uma pessoa seja condenada por esse tipo de infração, precisa ter matado com intenção, ter premeditado e planejado o crime e/ou apresentar "negligência" com a vida humana. Caso condenado, Mangione pode pegar até prisão perpétua.