Suspeito de matar CEO nos EUA corre risco de ser condenado à morte?

Promotores federais prosseguiram com as acusações mesmo com ações no âmbito estadual levando em conta a pena de morte. A informação foi repassada por fontes sob anonimato ao jornal New York Post.

Nova York aboliu a pena de morte em 2004. No entanto, autoridades federais ainda podem pedir à Justiça que imponham a sentença em determinados casos de assassinato, segundo o veículo nova-iorquino.

Novas acusações

Luigi Mangione foi transferido para Nova York nesta quinta-feira (19) após desistir de contestar a transferência. Ele vai comparecer a um tribunal de Nova York para responder por quatro novas acusações federais.

São elas: assassinato por uso de arma de fogo, duas acusações de perseguição e uma acusação de porte de arma de fogo. As informações são da BBC.

Pena de morte é possível no caso de acusações federais. Porém, a medida é considerada rara e acontece em acusações mais graves, como terrorismo.