Passaporte confiscado e forçados a trabalhar: o tráfico humano em Mianmar

Vítimas "bem-sucedidas" ainda costumam ser vendidas para outros centros de golpes. Há relatos de outras que não alcançam suas "metas" e são deixadas nas ruas sem documentos para serem presas pelas autoridades birmanesas por violações de imigração, mas o destino de todos é incerto. Segundo o governo americano, há denúncias de corrupção e complacência da polícia, autoridades locais e grupos étnicos armados nos esquemas de trabalho forçado e golpes online, que chegam a agredir e violentar sexualmente as vítimas.

Indivíduos LGBTQIA+ estão em maior risco de extorsão e ação discriminatória, além coerção psicológica por parte dos policiais locais, alerta o relatório. Os EUA recomendam a cooperação das autoridades de Mianmar com as Nações Unidas para resolver a questão. Por outro lado, a Organização Internacional do Trabalho, agência das Nações Unidas, aponta em relatório de 2020 que um dos pontos centrais da crise migratória e do tráfico humano em Mianmar é justamente a corrupção dos agentes que deveriam combater este tipo de crime.

Patrulha policial em um caminhão no centro de Yangon, Mianmar Imagem: AFP

Negócio 'da China' é mesmo bilionário

Em março, cerca de mil chineses traficados foram repatriados após serem libertados de centros de golpes em Mianmar. Voos partiram de Mae Sot, cidade tailandesa próxima à fronteira com Mianmar, segundo a BBC. O Ministério de Segurança Pública de Mianmar garantiu ter entregue ao governo chinês outras 44 mil pessoas suspeitas de estarem envolvidas no esquema que gera bilhões de dólares, de acordo com a rede britânica. Entre eles estariam três chefes das quadrilhas, que teriam sido enviados a Pequim em janeiro.

Golpes que vítimas são obrigadas a aplicar estariam envolvidos com criptomoedas. De acordo com reportagem da rede alemã Deutsche Welle, que conversou com uma vítima que escapou do esquema, sua tarefa era convencer "clientes" a depositarem suas economias em falsos investimentos lucrativos, mas o dinheiro entrava em uma conta controlada pelos criminosos. Assim que se alcançava uma determinada soma, as contas eram zeradas.