Incêndio em hotel na Tailândia deixa ao menos três turistas mortos

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal local Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. Ainda segundo o Thairath, 40 foram retiradas de dentro do hotel, enquanto outras sete foram resgatas do terraço do prédio.

A maioria dos hóspedes era composta por turistas estrangeiros. De acordo com Sukanya Pipattanasuk, diretora do hotel, quase todas as acomodações do local estavam ocupadas. Em entrevista ao Thairath, ela declarou que o hotel tem, ao todo, 48 quartos — desses, 47 estavam reservados e apenas 7 ainda não haviam realizado o check-in.

O hotel foi fechado temporariamente pelo governador de Bangkok. Chadchart Sittipunt compareceu ao local do incêndio junto do vice-ministro do Interior, Teearat Samretwanich, e ordenou que o hotel ficasse inoperante enquanto aguarda uma inspeção de segurança completa.

A propagação do fogo foi limitada devido à rápida resposta dos bombeiros. No entanto, a fumaça pesada representou um desafio significativo. Devemos restaurar a confiança dos turistas nas medidas de segurança, especialmente com as celebrações da contagem regressiva de Ano Novo se aproximando

Chadchart Sittipunt, governador de Bangkok, em entrevista ao Khaosod